السعودية اليوم / رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي إلى 26 سريرًا



بريدة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أعلن التجمع الصحي بالقصيم عن رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي بزيادة السعة السريرية إلى 26 سرير عزل مجهزة لاستقبال الحالات الإيجابية ، والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس

وأوضح التجمع الصحي بأن الزيادة شملت 8 أسرة للحالات الإيجابية المستقرة ، و8 أسرة للحالات المشتبه بها المستقرة ، و 4 أسرة للحالات المؤكدة الحرجة ، و4 أسرة مماثلة للحالات الحرجة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى زيادة كراسي عزل غرفة الانتظار إلى 14 كرسيّا.

وأكد التجمع الصحي بأنه روعي في الزيادة أعلى درجات الحماية وسلامة المواطنين والمقيمين في توزيع الأسرة بما يتوافق مع معايير الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة ، بعد أن تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية ، وتوفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة على التعامل مع هذه الحالات.

// انتهى //

16:06ت م

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بريدة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلن التجمع الصحي بالقصيم عن رفع الطاقة الاستيعابية لقسم الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي بزيادة السعة السريرية إلى 26 سرير عزل مجهزة لاستقبال الحالات الإيجابية ، والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" ، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية بالمنطقة.وأوضح التجمع الصحي بأن الزيادة شملت 8 أسرة للحالات الإيجابية المستقرة ، و8 أسرة للحالات المشتبه بها المستقرة ، و 4 أسرة للحالات المؤكدة الحرجة ، و4 أسرة مماثلة للحالات الحرجة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى زيادة كراسي عزل غرفة الانتظار إلى 14 كرسيّا.وأكد التجمع الصحي بأنه روعي في الزيادة أعلى درجات الحماية وسلامة المواطنين والمقيمين في توزيع الأسرة بما يتوافق مع معايير الوقاية المعتمدة من قبل وزارة الصحة ، بعد أن تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية ، وتوفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة على التعامل مع هذه الحالات.// انتهى //16:06ت م0110

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