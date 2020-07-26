السعودية اليوم / بريطانيا تفرض حجراً صحياً على القادمين إليها من إسبانيا



لندن 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

كشف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المملكة المتحدة سارعت لفرض الحجر الصحي على القادمين إليها من إسبانيا، بعد أن سجلت بيانات الجمعة قفزة كبيرة في الإصابات بفيروس

وقال راب:" لقد أظهرت البيانات التي حصلنا عليها مؤخرا قفزة كبيرة بأنحاء بر إسبانيا الرئيس، وجرى تقييم ذلك بعد ظهر أمس، واتخذنا القرار بأسرع ما يمكن، لا يمكننا تقديم اعتذارات للقيام بذلك، يجب أن نكون قادرين على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة"، واصفا الخطوة بأنها "استجابة فورية".

// انتهى //

15:46ت م

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لندن 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسكشف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن المملكة المتحدة سارعت لفرض الحجر الصحي على القادمين إليها من إسبانيا، بعد أن سجلت بيانات الجمعة قفزة كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) هناك.وقال راب:" لقد أظهرت البيانات التي حصلنا عليها مؤخرا قفزة كبيرة بأنحاء بر إسبانيا الرئيس، وجرى تقييم ذلك بعد ظهر أمس، واتخذنا القرار بأسرع ما يمكن، لا يمكننا تقديم اعتذارات للقيام بذلك، يجب أن نكون قادرين على اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة"، واصفا الخطوة بأنها "استجابة فورية".// انتهى //15:46ت م0104

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