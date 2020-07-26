السعودية اليوم / ثمانية ملايين شخص يتضررون من الأمطار الغزيزة في الصين



أنهوي (الصين) 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم أنهوي شرق الصين في تضرر أكثر من 4ر8 ملايين شخص .

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم عن اللجنة الإقليمية للإغاثة ومواجهة الكوارث أن استمرار الأمطار الغزيرة أدى إلى إجلاء حوالي 12ر1 مليون شخص وخسائر اقتصادية مباشرة، مضيفة أن الأمطار تسببت في إتلاف 986 ألف هكتار من المحاصيل.

يذكر أنه منذ يونيو الماضي، أدت الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع مناسيب المياه في 433 نهرا في أنحاء الصين إلى مستويات "خطيرة".

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