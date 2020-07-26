

الخبر 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية بالمحافظة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية والاجراءات الاحترازية، وذلك ضمن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك .

وأكد رئيس البلدية المهندس سلطان بن حامد الزايدي، استعداد إدارة صحة البيئة منذ وقت مبكر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لهذا العام، بتكثيف الجولات الرقابية، على محلات الحلويات والمكسرات وصالونات الحلاقة والسوبر ماركت والمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة، وذلك للتأكد من الحالة الصحية للعاملين واستيفائهم للشروط الصحية، وصلاحية المواد الغذائية، وتطبيق البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار العدوى، وسريان الشهادات الصحية للعاملين ورخص المحلات والتشديد على الالتزام بالنظافة.

ونوه المهندس الزايدي، باستمرارية الجولات على جميع المنشآت الصحية التي لها علاقة بصحة المستهلك لرصد أي مخالفات تمس الصحة العامة بهدف حماية المستهلك والعمل على خدمة المواطنين والمقيمين، داعياً الجميع بالإبلاغ عن كافة المخالفات البلدية من خلال مركز "940".

// انتهى//.

15:42ت م

0098





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ أمانة المنطقة الشرقية تُكثف جولاتها على المنشآت الصحية بالخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.