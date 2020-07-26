السعودية اليوم / 9564 متدرباً ومتدربة في التدريب الصيفي بتعليم تبوك



تبوك 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

بلغ عدد برامج التطوير المهني التي نفذتها الإدارة العامة للتعلم بمنطقة تبوك ممثلة بإدارتي التدريب والابتعاث (بنين-بنات) في ختام التدريب الصيفي عن بعد 106 برامج نفذها 52 مدرباً ومدربة من تعليم تبوك فيما التحق بها 9564 متدرباً ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية من مختلف إدارات التعليم بالمملكة.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري حرص تعليم تبوك على دعم توجهات الوزارة في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة مهمة لتمهير المعرفة لدى المتدربين.

ونوه المدير العام بالإقبال على برامج التدريب الصيفي، من جميع الفئات المستهدفة، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى الحرص على رفع مستوى الأداء لجميع عناصر العملية التعليمية لضمان جودة المخرج التعليمي، معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة لدعم سموه وعنايته بالبرامج التعليمية المنفذة في المنطقة كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم على توجيهاته واهتمامه لدعم العمل التعليمي.

// انتهى//

15:38ت م

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