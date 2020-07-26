لا حالات حرجة جديدة وإجراء 57216 فحص كورونا

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

شف موقع إحصائيات وزارة الصحة الخاصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا أنه لم يتم تسجيل أية حالة حرجة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، كما كشف الموقع أنه تم إجراء 57216 فحص كورونا خلال نفس الفترة فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة فقط.

كذلك أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1968) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (2541) حالة.

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ووفقًا لإحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة (266941) تعافى منهم (220323).

تراجع الوفيات والحالات الحرجة

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي لفت في وقت سابق، إلى أن هناك استقرارًا وبوادر تراجع في مستوى الحالات المؤكدة والحرجة والوفيات، بعد أن شهد المنحنى ارتفاعًا في منتصف شهر يونيو الماضي، وهذه علامات مبشرة بالتحكم والسيطرة ومنع الانتشار للفيروس، وذلك ما يعكس ثمار الجهود بالتزام الجميع، مشيرًا إلى أن انخفاض العدد الإجمالي للحالات الحرجة وصل إلى نسبة 2.5%، ولايزال العدد أعلى من الـ200 بقليل ويميل إلى التراجع قليلًا.

وأشار إلى رصد جميع الحالات الجديدة أو النشطة أو الحالات في العناية المركزة أو حالات الوفيات، حيث إن تلك الحالات كلما قلّت أعطت مؤشرًا على التحكم والسيطرة والاستقرار في عدد الحالات، وكلما زاد العدد في واحد منها تزيد حالة الخطورة، مؤكدًا أن الدعم غير المحدود للقطاع الصحي أسهم في تحقيق المملكة مستويات أمن صحي لكل محتاجيها في جميع المناطق ولكل الفئات.

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