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أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .
وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.إسبانيا فيروس كورونا الجديد
إسبانيا تعلن السيطرة على فيروس كوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-26
أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .
وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
03:24 PM
الخارجية: المستشفيات تتعامل جيدًا مع الإصابات
أعلنت الخارجية الإسبانية اليوم أن فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة داخل البلاد .
وقالت الوزارة: المستشفيات تتعامل بشكل جيد مع ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، وأكثر من نصف الحالات الجديدة لم تظهر عليها أعراض.
، إسبانيا تعلن السيطرة على فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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