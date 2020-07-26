محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 55.299 حالة.سلطنة عُمان فيروس كورونا الجديد في 24 ساعة.. سلطنة عُمان تسجل 1147 إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-26 سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 55.299 حالة. Advertisements 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 12:53 PM إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و13 حالة وفاة. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 76.005 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 55.299 حالة. ، في 24 ساعة.. سلطنة عُمان تسجل 1147 إصابة جديدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. سلطنة عُمان تسجل 1147 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.