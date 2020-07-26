محمد بن مسعود - الدمام - تحت عنوان "قواعد الصحة العامة في ضوء التوجيهات النبوية " تنظم وزارة الحج، غداً الاثنين، ندوة الحج الكبرى الـ45 تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية". وقررت الوزارة إقامة الندوة عبر الاتصال المرئي "zoom" غداً الاثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. ودأبت وزارة الحج والعمرة منذ عام 1390هـ على إقامة (ندوة الحج الكبرى)؛ للتعريف بإنجازات الدولة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات، والدور الحضاري الذي تضطلع به لخدمة الحجاج والمعتمرين، بل وترسيخ مبادئ الحوار الفكري الهادئ لقضايا الأمة، والتكافل، والتآخي، والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية، وهذا أحد أهم منافع الحج.وزارة الحج ندوة الحج الكبرى

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 03:39 PM تحت عنوان "قواعد الصحة العامة في ضوء التوجيهات النبوية " Advertisements غداً و"عن بُعد".. وزارة الحج تقيم ندوة الحج الكبرى الـ 45 غداً و"عن بُعد".. وزارة الحج تقيم ندوة الحج الكبرى الـ 45 تنظم وزارة الحج، غداً الاثنين، ندوة الحج الكبرى الـ45 تحت عنوان "قواعد الصحة العامة وتطبيقاتها العلمية في ضوء التوجيهات والممارسات النبوية". وقررت الوزارة إقامة الندوة عبر الاتصال المرئي "zoom" غداً الاثنين عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة. ودأبت وزارة الحج والعمرة منذ عام 1390هـ على إقامة (ندوة الحج الكبرى)؛ للتعريف بإنجازات الدولة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن في شتى المجالات، والدور الحضاري الذي تضطلع به لخدمة الحجاج والمعتمرين، بل وترسيخ مبادئ الحوار الفكري الهادئ لقضايا الأمة، والتكافل، والتآخي، والتعارف بين أبناء الأمة الإسلامية، وهذا أحد أهم منافع الحج. الكلمات المفتاحية

، غداً و"عن بُعد".. وزارة الحج تقيم ندوة الحج الكبرى الـ 45 ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه