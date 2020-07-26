شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤهل 430 ألفاً من منسوبيها عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت وزارة التعليم ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (عن بُعد)، بتدريب 430,623 متدرباً ومتدربةً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ سجلوا في 3,705 برامج تدريبية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية بتاريخ 28 / 11 / 1441، الموافق 28 / 6 / 2020، حتى 2 / 12 / 1441، وشملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، وشاركت فيها إدارات التدريب في إدارات التعليم بالمملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات السعودية.

وأكّدت الوزارة أنّ هذه المرحلة شهدت توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية، ونواتج التعلّم، كما حقّقت مجموعة من الأهداف التي شملت رفع كفاءة الأداء، وتجويد نواتج التعلّم، من خلال مبادرات ومشروعات نوعية، تتيح فرص التطوير المهني التعليمي لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، إضافةً إلى دعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية.