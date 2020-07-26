شكرا لقرائتكم خبر عن "كاوست" تطور أجهزة استشعار لتقليل هدر مياه الري والان نبدء بالتفاصيل

• البروفيسور ماثيو ماكابي : آلية جديدة لتقدير مياه الزراعة غير موجودة في أي بلد أخر

طورت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) استشعار لتقليل هدر مياه الري ، حيث تبرز ضرورة ماسة لإجاد نظام دقيق لضبط مياه الري الزراعية، وإعطاء المياه الجوفية الوقت الكافي لكي تتجدد في باطن الارض. على سبيل المثال، احتياطيات المملكة من المياه الجوفية، التي يعود تاريخها إلى العصر الجليدي الأخير، نجد انه يتم استهلاكها حالياً بشكل أسرع من قدرة الطبيعة على تجديدها. مما دفع البروفيسور ماثيو ماكابي، الخبير في تقنية الاستشعار عن بعد في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، للبحث عن حلول مبتكرة لأزمة المياه العالمية، من خلال تطوير نظام لقياس وتحديد كمية المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة.

ويوضح مكابي أن جهود فريقه منصبة على رسم الخرائط، وتحديد الحقول الزراعية في المملكة، ويقول:" نقوم بزيارة الحقول الزراعية والتعرف على نوع المحاصيل فيها، ونسجل هذه البيانات ثم نعالجها باستخدام نماذج حاسوبية للتنبؤ بكمية المياه المستخدمة. وأصبح لدينا الآن آلية متطورة لتقدير كمية المياه الجوفية المستهلكة في الزراعة، لم تكن موجودة من قبل، وبدقة وضوح ليست موجودة في أي بلد أخر".