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بلدية بارق تشدد على تطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح

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2020-07-26

بلدية بارق تشدد على تطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق

شدد رئيس الفرقة المرابطة ببلدية محافظة بارق علي بن صاحب العمري على ضرورة تطبيق آلية معالجة مخلفات الذبح بطريقة صحيحة غير ضارة للبيئة.

جاء ذلك خلال وقوفه على جاهزية مسلخَي البلدية النموذجية وسط المحافظة وجنوبها؛ وذلك ضمن خطة البلدية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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واطلع العمري على آلية العمل في المسالخ التي تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتطبيق البرتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد-١٩ ، ومنع حدوث الازدحام.

كما اطلع على نقاط الذبح المساندة التي أصدرت تصاريح ذبح إلكترونية مؤقتة عبر الرابط الإلكتروني التي أطلقته أمانة منطقة عسير لإصدار التصاريح المؤقتة للذبح خلال موسم عيد الأضحى المبارك.



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