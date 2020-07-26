2020-07-26

بعد وفاته من هو ريجيس فيلبين مقدم برنامج من سيربح المليون ؟

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تُوفي مقدم البرامج الأسطوري ريجيس فيلبين Regis Philbin عن عمر يناهز 88 عامًا، وكشفت عائلته أن سبب الوفاة طبيعي.

وكتبت العائلة في بيان: سنفتقد حسّ الفكاهة للأسطورة ريجيس فيلبين وقدرته الفريدة على تحويل كل يوم إلى شيء مهم يستحق الحديث عنه.

معلومات عن ريجيس فيلبين:

كان فيلبين واحدًا من أكثر مضيفي التلفزيون المحبوبين في أمريكا، مع مهنة متألقة امتدت لأكثر من ستة عقود، وعمل في شبكة ABC Live من عام 1985 حتى تقاعده في عام 2011.

كما استضاف برنامج مَن يريد أن يكون مليونيرا؟ بين عامي 1999 و 2002 وهو المعروف بنسخته العربية باسم من سيربح المليون؟ الذي قدمه الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

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وكان برنامج من يريد أن يكون مليونيرًا أحد أشهر برامج شبكة ABC، واجتذب ما يصل إلى 30 مليون مشاهد، وقد حقق إيرادات بنحو مليار دولار في أول عامين له، ووصفته الشبكة الأمريكية بأنه البرنامج الأكثر ربحية في تاريخ التلفزيون، كما عمل كحكم في الموسم الأول من أمريكا جوت تالنت America’s Got Talent.

ونشأ ريجيس فيلبين في برونكس في نيويورك، وتزوج مرتين وأنجب أربعة أطفال.

ونعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه على تويتر حيث قال: فقدنا أحد العظماء في تاريخ التلفزيون، لقد كان شخصًا رائعًا وصديقًا مخلصًا، وقد حمل معظم الأرقام القياسية في البث التلفزيوني المباشر.

كما شارك حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، والمقدم التلفزيوني الشهير لاري كينج والرئيس التنفيذي السابق لشركة ديزني بوب إيجر في نعي ريجيس فيلبين.

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