بلدية بارق تواصل أعمال سفلتة طريق الملك عبدالله بطول ٢.٧ كم

2020-07-26

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق

واصلت بلدية محافظة بارق ممثلة في إدارة المشاريع أعمال إعادة الطبقة الأسفلتية لطريق الملك عبدالله وسط المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد بن مرزن ان إعادة الطبقة الأسفلتية بعد أن تم كشط الطبقة العلوية من الطريق، وذلك ضمن جهود البلدية في تأهيل وتطوير طريق الملك عبدالله في الجزء من دوار المركز الحضاري حتى تقاطع المريبعة بطول ٢.٧ كم وسط المحافظة.

Advertisements

وأشار رئيس البلدية إلى أنه سيتم تأهيل وتطوير المنطقة المركزية وسط المحافظة من حيث إعادة الطبقة الأسفلتية وتجميل الجزيرة الوسطية وأعمال الرصف الجانبية لطريق الملك عبدالله وكذلك أعمال تخطيط الطريق.

وأفاد أنه سيتم البدء في أعمال التجميل والرصف بعد إجازة عيد الأضحى المبارك في مرحلة تطويرية تشهدها المنطقة المركزية بالمحافظة.

المزيد

جديد الأخبار