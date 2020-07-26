جامعة حفر الباطن تعلن نتائج القبول للمرحلة الثانية

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج المقبولين للدفعة الثانية للعام الجامعي 1442هـ على أن يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، ليتم إغلاق القبول بشكل نهائي يوم الخميس 9 ذو الحجة 1441هـ.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة أن النسبة التي توقف عندها القبول للطلاب في الدفعة الثانية بلغت 78.4 للمسار الصحي و 78 للمسار الهندسي والتقني و 71.6 لكلية العلوم و 72.6 لكلية الآداب و 77.9 لكلية إدارة الأعمال و 81.3 لبرنامج القانون و 74.2 لبرنامج علوم الرياضية والنشاط البدني، و 81.4 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي.

أما أن النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية بلغت 83 للمسار الصحي و 77 للمسار الهندسي والتقني و 72.8 لكلية العلوم و 71.8 لكلية الآداب و 78.3 لكلية إدارة الأعمال و 83.4 لبرنامج القانون و 80.1 لعلوم الرياضية والنشاط البدني، وبلغت في كلية الخفجي 75.6 للعلوم والتكنلوجيا و 72.1 للدراسات الإنسانية و 83.7 للعلوم الإدارية والمالية، وبلغ في كلية النعيرية 70 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية و 71.4 للعلوم الإدارية والمالية وفي كلية القرية العليا بلغت 68 للعلوم والتكنلوجيا والدراسات الإنسانية و73.2 للعلوم الإدارية والمالية.

/

المزيد

جديد الأخبار