ضبط شخص انتحل صفة رجل أمن لسلب أموال الوافدين

2020-07-26

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة مكة من القبض على شخص تورط بارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن واستولى على مبالغة مالية من وافدين.

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وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، إثر تورطه بارتكاب (3) جرائم انتحال صفة رجل أمن، واستيقاف الوافدين والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية.

وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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