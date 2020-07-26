نادر جدا.. شاهد فيديو لوقوف الحجاج بعرفات قبل 85 عاما

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 26 يوليو 2020 02:15 مساءً - ‏27 دقيقة مضت أخبار السعودية 100 زيارة

انتشر مقطع فيديو نادر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر وقوف الحجاج بعرفات قبل 85 عاما.

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ونشر مقطع الفيديو النادر حساب نوادر من التاريخ وعلق عليه بالقول :” فيديو نادر جداً لوقوف حجاج بيت الله في عرفات .. تم تصوير الفيديو وإنتاجه عام 1356هـ / 1938م .. قبل 85 سنة تقريباً .. من أجمل ما رأيت”.

وتفاعل رواد تويتر مع مقطع الفيديو، حيث كتب أحدهم :” اللهم من كان حيا فاطل عمره على الطاعة والبسه لباس العافية ومن توفي منهم فاغفرله منظر جميل فعلا ويذكرنا بما كان يعاني منه الآباء والأجداد من العناء والمشقة أثناء تأدية فريضة الحج”.

وعلق آخر :” الحج سابقا شقى وتعب والكل يبحث عن الأجر والثواب والله مايضيع اجرمن احسن عملآ الله يرحمهم بواسع رحمته”.