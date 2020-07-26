، "ابن شامان": 3 سنوات عقوبة الاستجابة لرجاء أو وساطة وفق نظام مكافحة الرشوة ،

محمد بن مسعود - الدمام - طالب بالاتصال على رقم 980 الخاص بـ"نزاهة" عند التعرض لأي من هذه الممارسات

كشف القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي فضل بن شامان أن هناك في مكافحة الرشوة مادة تقول: "الاستجابة لرجاء أو وساطة فعل مجرم، ويحاسب عليه السجن 3 سنوات".

وأشار في حديثه للزميل يوسف الغنامي على قناة "إم بي سي" إلى أن الإشكال يأتي من جهتين، الأولى أن ممارسة الموظف لابتزاز أصحاب الخدمات بأنه لن يقدم تلك الخدمة إلا بمقابل، ثم يتستر ويتعاون مع آخرين، والإشكال الثاني أن طالب الخدمة عندما يصل به الحال ويقول: "أريد أن أشتري راحتي، وأهم شيء أخلص الموضوع"، وهذي يجرمها النظام ويحاكم ويعاقب عليها.

وطالب "ابن شامان" المواطن والمقيم الاتصال على رقم 980 الخاص بهيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عند التعرض لأي من هذه الممارسات.المحامي فضل بن شامان ديوان المظالم