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محمد بن مسعود - الدمام - 26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441 02:52 PM
من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على كامل المنطقةحائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن"
أوضحت صحة حائل إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات (تطمن) في حائل بلغ 22743 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى الآن، مضيفةً أن خدمات عيادات (تطمن) تُقدم من خلال 11 عيادة موزعة جغرافيًّا على منطقة حائل.
تجدر الإشارة إلى أن عيادات (تطمن) مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، والتي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.
، حائل .. 22743 مستفيداً من خدمات عيادات "تطمن" ،
المصدر : الخليج 365
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