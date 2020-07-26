، شاهد.. أردوغان يصلي تحت فسيفساء يهودي في "آيا صوفيا".. هل يغازل "إسرائيل"؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - رغم أن حزب العدالة والتنمية أمر بتغطية كل اللوحات التي تضمّ رسوماً مسيحية

كشفت صور من داخل متحف آيا صوفيا، عن تعمّد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدم تغطية فسيفساء السيرافيم اليهودي المرسوم على أسقف المتحف.

ورغم أن حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة "أردوغان" أمر بتغطية كل اللوحات التي تضمّ رسوماً مسيحية في المتحف، باستخدام الستائر، خلال وقت الصلاة، ترك النظام التركي لوحة فسيفساء السيرافيم اليهودي دون تغطية عمداً.

وتصور لوحة فسيفساء السيرافيم اليهودي ملاكاً تقليدياً يهودياً له 6 أجنحة، ويعتبر السيرافيم في المرتبة الخامسة في التسلسل الهرمي للملائكة في اليهودية، وفي المرتبة الأولى في التسلسل الهرمي للملائكة في المسيحية.

ووفقاً لموقع "تركيا الآن"، تعتقد اليهودية أن الملائكة كائنات خارقة تظهر في جميع الكتاب المقدس العبري، المعروف بـ"التناخ"، ويجري تصنيفها في تسلسلات هرمية مختلفة، وتكون بمثابة رسل لله، مبعوثين ملائكيين، أو وكلاء عامين للهن على حد المعتقد الديني لليهود.

وفي الوقت الذي يغطي "أردوغان" الرسومات المسيحية المنقوشة على جدران متحف آيا صوفيا، يترك نقوش اليهود بارزة، أثناء أداء أول صلاة في المتحف عقب تحويله إلى مسجد، ليثير الجدل داخل المجتمع التركي، متسائلين: هل تجوز صلاة أول جمعة في "آيا صوفيا" تحت رعاية هذه الرسومات؟

ومن الواضح من الصور أن "أردوغان" أدى أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا" تحت فسيفساء السيرافيم اليهودي، ليذهب بعض المتابعين إلى أنها مغازلة واضحة للوبي اليهودي، في ضوء قوة العلاقات بين "أردوغان" و"إسرائيل".

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