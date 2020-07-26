، الحارس الأردني عامر شفيع ينهي علاقته مع الفيحاء ،

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اشترط حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء المحترف الأردني عامر شفيع تجديد عقده مع النادي في حال رغبة النادي الفيحاوي، لمدة موسم رياضي جديد أو المغادرة .
وكان "شفيع" قد رفض تمديد عقده، والذي ينتهي في 31 من شهر يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي "2019-2020" وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي "2020-2021".
من جانبه رفض مجلس إدارة النادي تمسك اللاعب بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم القادم إلا وفقاً للتقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني"سيماو" في نهاية الموسم الجاري.
كما عبر المجلس عن شكره للكابتن عامر شفيع على ما قدمه طوال فترة تواجده مع الفريق، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح.نادي الفيحاء الحارس الأردني عامر شفيع
الحارس الأردني عامر شفيع ينهي علاقته مع الفيحاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-26
اشترط حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء المحترف الأردني عامر شفيع تجديد عقده مع النادي في حال رغبة النادي الفيحاوي، لمدة موسم رياضي جديد أو المغادرة .
وكان "شفيع" قد رفض تمديد عقده، والذي ينتهي في 31 من شهر يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي "2019-2020" وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي "2020-2021".
من جانبه رفض مجلس إدارة النادي تمسك اللاعب بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم القادم إلا وفقاً للتقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني"سيماو" في نهاية الموسم الجاري.
كما عبر المجلس عن شكره للكابتن عامر شفيع على ما قدمه طوال فترة تواجده مع الفريق، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح.
26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
02:20 PM
الإدارة رفضت التجديد لموسم كامل
اشترط حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء المحترف الأردني عامر شفيع تجديد عقده مع النادي في حال رغبة النادي الفيحاوي، لمدة موسم رياضي جديد أو المغادرة .
وكان "شفيع" قد رفض تمديد عقده، والذي ينتهي في 31 من شهر يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي "2019-2020" وربط موافقته على تمديد العقد للموسم الحالي بالتوقيع معه لموسم إضافي "2020-2021".
من جانبه رفض مجلس إدارة النادي تمسك اللاعب بقراره الخاص بعدم النظر في أمر تجديد العقود للاعبين الأجانب أو المحليين للموسم القادم إلا وفقاً للتقرير الفني، الذي سيقدمه المدير الفني"سيماو" في نهاية الموسم الجاري.
كما عبر المجلس عن شكره للكابتن عامر شفيع على ما قدمه طوال فترة تواجده مع الفريق، متمنين له مزيدًا من التوفيق والنجاح.
، الحارس الأردني عامر شفيع ينهي علاقته مع الفيحاء ،
المصدر : الخليج 365
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