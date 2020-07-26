شكرا لمتابعة خبر عن قرب افتتاح محطة مترو مكة بعد إنجاز 97 % من أعمالها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): تقترب محطة مترو مكة من الإفتتاح بعد إنجاز 97% من أعماله والذي يقع قرب قطار الحرمين . تقترب محطة مترو مكة من الإفتتاح بعد إنجاز 97% من أعماله والذي يقع قرب قطار الحرمين . وكشف ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع " أم القرى للتنمية والإعمار " انه تم إنجاز 96.99 % بالخط "أ " ، والخط " ب" ونفق طريق عبد الله عريف وأعمال نفق طريق المنصور . كما تم تنفيذ 85% من أعمال جسور الوجهة التطويرية الجديدة " مسار" ويعتبر طريق الملك عبد العزيز نواتها الرئيسية ، وفقاً لـ"مكة " . وتقع "مسار " غرب العاصمة المقدسة وتهدف إلى تسهيل حياة السكان والزائرين بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة بجميع مناطق المملكة .

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