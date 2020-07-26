شكرا لمتابعة خبر عن تعليم الرياض يبدأ ترحيل المقررات المدرسية للمدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض , عملية ترحيل المقررات الدراسية للمدارس الابتدائية للفصل الدراسي الأول 1442هـ .

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي أن عملية ترحيل المقررات الدراسية تهدف إلى الاستعداد المبكر لبداية جادة ومثالية للعام الدراسي الجديد .

وبين أن عملية الترحيل اليوم ستكون مخصصة للمدارس الابتدائية الحكومية مشيرا أنه ستستمر عملية ترحيل المقررات الدراسية حتى اكتمالها في جميع المدارس التابعة للمنطقة .