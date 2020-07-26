شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول عارمة في الوكف بالطائف إثر هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وثق مقطع فيديو سيول عارمة في حي الوكف بمحافظة الطائف اليوم الأحد إثر هطول الأمطار . وثق مقطع فيديو سيول عارمة في حي الوكف بمحافظة الطائف اليوم الأحد إثر هطول الأمطار . وأظهر الفيديو جريان السيول وقد شكلت ما يشبه النهر على مساحة واسعة حتى صنعت مشاهد بديعة بين الأشجار . وتشهد الطائف واغلف محافظات ومناطق المملكة هطول امطار منذ يوم الخميس الماضي مع توقعات بإستمرار الأمطار الصيفية الأسبوع الحالي . إقرأ أيضاً :

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