شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك» تدعو الشركات لمنافسة تأجير مواقع لتأمين وتشغيل مكائن البيع الذاتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الهيئة العامة للجمارك، الجهات المختصة في تأجير مواقع التأمين وتشغيل مكائن البيع الذاتي، اليوم الأحد، للتقديم على منافسة "تأجير مواقع لتأمين وتشغيل مكائن البيع الذاتي" وفق التفاصيل الواردة عبر منصة اعتماد.

وأوضحت الهيئة، أنه للاطلاع على تفاصيل المنافسة، عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .