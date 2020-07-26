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وزارة التعليم تدرس السماح للطلاب والطالبات بإحضار جوالاتهم إلى المدارس

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير بأن وزارة التعليم تدرس مقتح بأن يحضر الطلاب والطالبات إلى المدارس بجوالاتهم.

وأوضحت التقارير بأن هذة الخطوة تأتي ضمن الاستعدادات للعام الدراسي القادم، مشيرةً في الوقت ذاته أن الوزارة بصدد إلزام المعلمين والطلاب بتحميل تطبيق “تباعد” وتطبيق “توكلنا”.

وأشارت التقارير إلى أن دليل العودة للعام الدراسي القادم في طور الاعتماد، ومن المتوقع أن يصدر خلال الأسبوعين القادمين.

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