شكرا لمتابعة خبر عن اختتام المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني الصيفي بتدريب 430 ألفًا عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اختتمت وزارة التعليم ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير المهني، اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي (عن بُعد)، بتدريب 430,623 متدرباً ومتدربةً من شاغلي الوظائف التعليمية؛ سجلوا في 3,705 برامج تدريبية، وذلك خلال فترة الإجازة الصيفية بتاريخ 1441/11/28، الموافق 2020/6/28، حتى 1441/12/2.

وأوضحت الوزارة، أنه شملت جميع مناطق ومحافظات المملكة، وشاركت فيها إدارات التدريب في إدارات التعليم بالمملكة، وبمشاركة فاعلة من الجامعات، لافتة إلى أنّ هذه المرحلة شهدت توفير خيارات متنوعة من البرامج التطويرية النوعية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية، ونواتج التعلم.

وحقّقت مجموعة من الأهداف التي شملت رفع كفاءة الأداء، وتجويد نواتج التعلّم، من خلال مبادرات ومشروعات نوعية، تتيح فرص التطوير المهني التعليمي لكافة شاغلي الوظائف التعليمية، إضافةً إلى دعم تطبيق لائحة الوظائف التعليمية.

وكانت البرامج الأكثر تسجيلاً خلال هذه المرحلة تمثلت في دورات المناهج وطرق التدريس، حيث سجّل بها 114,411 مستفيداً ومستفيدةً، تليها برامج القيادة، والتي سجل بها 84,757 متدرباً ومتدربةً، في حين سجّل في برامج التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم 70,163 متدرّباً ومتدربةً.

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وبلغ إجمالي عدد الزيارات لمنصّة التدريب الصيفي الإلكتروني أكثر من 1,6 مليون زائر، فيما بلغ إجمالي جلسات النظام 6,5 ملايين جلسة، خلال الفترة من 1441/11/10 وحتّى 1441/12/2؛ فيما يهدف المشروع إلى رفع مستوى الأداء المهني في ضوء المعايير المهنية للمعلّم للإسهام في تجويد نواتج التعلم.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تقديم برامج تخصصية عامة متنوعة وفق احتياجات التطوير المهني بصورة مستمرة، وإعادة ورفع مستوى التأهيل العلمي والمهني لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال استثمار قنوات التعليم عن بُعد في وزارة التعليم، وتطبيقات التقنية الحديثة.

ويركز المشروع على دعم شاغلي الوظائف التعليمية للحصول على نقاط التطوير المهني، واستيفاء متطلبات الترقية، وتعزيز ثقافة التطوير المهني لإيجاد لغة مهنية مشتركة بين التربويين، إضافة إلى دعم الجاهزية للتعليم والتعلّم من بداية العام الدراسي، وتهيئة المعلّم الجديد للممارسة المهنية التربوية والتعليمية.