صور نادرة لملوك السعودية أثناء آداء مناسك الحج ومتابعة شؤون الحجاج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): يولي ملوك المملكة اهتمام خاص بموسم الحج على مدار التاريخ ، إذ يشرفون بأنفسهم على خدماته ويتابعون شؤونه ووفود الحجاج . يولي ملوك المملكة اهتمام خاص بموسم الحج على مدار التاريخ ، إذ يشرفون بأنفسهم على خدماته ويتابعون شؤونه ووفود الحجاج . ونشرت "دارة الملك عبد العزيز " صور نادرة لملوك المملكة أثناء آداء فريضة الحج ومتابعة سؤون الحجاج واستقبال رؤساء الوفود بأنفسهم كجزء أصيل من القيام بشؤون الدولة التي شرفها الله تعالي ببيته الحرام . وأظهرت الصور الملوك وهم حجاج بدايةً من الملك عبد العزيز آل سعود عام 1935 م، والملك سعود بن عبد العزيز آل سعود عام 1955 ، مروراً بالملك فيصل ، والملك خالد والملك فهد والملك عبد الله رحمهم الله جميعاً حتى الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .

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