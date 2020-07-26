شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الجوف تضبط مستودعاً مخالفاً للمستلزمات الطبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سكاكا (صدى):

ضبطت أمانة منطقة الجوف ممثلة في إدارة الرقابة الصحية مستودعاً مخالفاً للمستلزمات الطبية يتم بداخله تخزين المستلزمات بطرق عشوائية مخالفة للاشتراطات، وذلك ضمن حملة رقابية نفذتها الأمانة.

وأوضح مدير الرقابة الصحية فهد بن تركي الدرعان أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف، حيث جرى رصد مخالفات منها تخزين المستلزمات الصحية بطرق غير آمنة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المتبعة.

وأكد الدرعان أن الأمانة تواصل حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وضمان تطبيق الاشتراطات، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد

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