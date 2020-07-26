شكرا لمتابعة خبر عن مدني الباحة يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة .

ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها .

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية .