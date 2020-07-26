فاجعة لعائلة ليلة زفاف ابنهم .. التفاصيل

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فُجِعت منطقة تبوك بحادثة وفاة عريس ليلة زفافه و في التفاصيل أن العريس الشاب حمدان عايد صالح السحيمي البلوي انتقل إلى رحمة الله و ذلك نتيجة حادث مروري تعرض له و في طريقه إلى قاعة الزواج للإحتفال في ليلة زفافه ، حيث تداول المغرودن صور لدعوة الزواج من السناب الخاص به .

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و تتقدم “” بالتعزية لأهله و ذويه و تسأل الله أن يغفر للفقيد ويرحمه ويبدله دار خير من داره وإنا لله وإنا إليه راجعون .



