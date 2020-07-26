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فُجِعت منطقة تبوك بحادثة وفاة عريس ليلة زفافه و في التفاصيل أن العريس الشاب حمدان عايد صالح السحيمي البلوي انتقل إلى رحمة الله و ذلك نتيجة حادث مروري تعرض له و في طريقه إلى قاعة الزواج للإحتفال في ليلة زفافه ، حيث تداول المغرودن صور لدعوة الزواج من السناب الخاص به .
و تتقدم “” بالتعزية لأهله و ذويه و تسأل الله أن يغفر للفقيد ويرحمه ويبدله دار خير من داره وإنا لله وإنا إليه راجعون .
كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة لعائلة ليلة زفاف ابنهم .. التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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