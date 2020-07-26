أمانة العاصمة المقدسة تُبرم عقدًا لتشغيل شبكات الإنارة بمكة المكرمة

لمدة 36 شهرًا
أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقدًا بقيمة 15.775.431 ريالًا لتشغيل وصيانة أبراج شبكات الإنارة بمكة المكرمة، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بمجال شبكات الإنارة، ولمدة 36 شهرًا ميلاديًّا من تاريخ استلام الموقع.
وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ إن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على العناية بتهيئة وتطوير المشاريع المختلفة، وبهدف تقديم أفضل الخدمات، وتحقيق أعلى مستوى من المشاريع المنجزة في هذه المدينة المقدسة، وانطلاقًا من توجيهات ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل.
ويهدف العقد إلى المحافظة على شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة، ورفع كفاءتها وتطويرها باستمرار، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن وجودهم.
يُذكَر أن الأمانة أنجزت مؤخرًا العديد من المشاريع التي شملت مختلف نواحي مكة المكرمة، والتي كان لها الأثر الأكبر في تطوير شبكات الإنارة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.
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