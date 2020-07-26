بلدية العمرة تنفّذ حملة على الباعة الجائلين وتصادر 130 كجم من الفواكه

نفَّذت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬، ممثلةً في ‫بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية؛ بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية.

وأوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي قدح، أنَّ الحملة أسفرت عن مصادرة 130 كيلوجرامًا من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكُّد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وبيَّن المهندس حمدي قدح، دور البلدية في التصدّي لظاهرة الباعة الجائلين والحدّ منها لما لها من أضرار؛ نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة في بيئة غير مناسبة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، فضلًا عن تسبُّب المباسط العشوائية في إرباك حركة السير وتعطيل الحركة المرورية في الشوارع والأماكن العامة.

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وأكَّد «قدح» استمرار الحملات لمنع هذه الظاهرة المخالفة لأنظمة البيع، مشيرًا إلى أنَّ البلدية لا تألو جهدًا في متابعة ومراقبة المباسط ومنع الباعة الجائلين من البيع بالطرقات والساحات العامة، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين.

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