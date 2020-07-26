إبعاد ومنع من دخول المملكة عقوبة حج المقيم دون تصريح

وفقًا للأمن العام
حذر «الأمن العام» المقيمين من مخالفة تعليمات الحج بدون تصريح.
وأكد الأمن العام، في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عقوبة الحج بلا تصريح للمقيم، هي الإبعاد والمنع من دخول المملكة وفق المدة المحددة نظامًا.
وكانت المملكة قررت تقليص عدد الحجاج في موسم حج هذا العام 1441 إلى أقل عدد؛ لحماية ضيوف الرحمن من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وحماية المجتمع الدولي بالحد من انتشار الفيروس.
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