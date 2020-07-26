هل يُمكن تجديد إقامة الوافد من خارج المملكة؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات على حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة مدى إمكانية تجديد الإقامة في حال انتهائها إذا كان خارج المملكة.

وأضافت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي أنَّ تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة سيتم آليًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين بالخارج المشمولين بالأمر الكريم، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

وأكّدت المديرية العامة للجوازات أنَّ تمديد صلاحية الإقامات المنتهية للوافدين -المشمولين في الأمر- المتواجدين خارج المملكة بتأشيرة خروج وعودة، وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد الوافدين عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على «تويتر»: السلام عليكم الوافد الذي انتهت إقامته وهو خارج المملكة هل يتم تجديد الإقامة له».

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