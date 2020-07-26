مدني الباحة يدعو للحيطة والحذر من التقلبات الجوية بالمنطقة

تستمر حتى الـ8 مساءً
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة سطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة.
ويشمل التنبيه الذي يستمر –بمشيئة الله تعالى– إلى الساعة ال 8 مساءً؛ مدينة الباحة، ومحافظات المخواة والمندق وبلجرشي والحجرة وبني حسن وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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