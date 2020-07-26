«الأرصاد» تُحذر من طقس مُتقلِّب بمحافظات مكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الأحد، تنبيهًا يتضمَّن هطول أمطار رعدية على محافظات أضم، والطائف، وميسان، والعرضيات، والكامل.

وتوقعت الأرصاد أن تكون الأمطار مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية، وجريان للسيول، وشبه انعدام للرؤية الأفقية مع تساقط البرد.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت الأحوال الجوية لليوم الأحد، لافتةً إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات 7 مناطق قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، وكذلك لا يستبعد تكوُّن السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية، وحائل.

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