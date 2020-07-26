مصادرة ١٧ طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بالقصيم

بعد جولات رقابية بعدد من الأسواق
نفَّذت أمانة منطقة القصيم، ممثلةً في بلدية الديرة الفرعية بمدينة بريدة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية؛ جولات رقابية مكثفة، شملت عددًا من الأسواق والمراكز الكبرى الخاصة بأسواق الخضار والفواكه، أسفرت عن مصادرة ١٧ طنًّا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
ودعت أمانة القصيم إلى ضرورة الإبلاغ عن أي ملحوظات تتعلق بعدم تقيُّد أي من المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية عبر منصة البلاغات 940، أو عبر إحدى قنوات التواصل التابعة للأمانة لمعالجة ذلك، مشددةً للممارسين والباعة على التقيد بالتعليمات حفاظًا على سلامة المواطن والمقيم.
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