«البيئة» تعلن المواعيد الجديدة لصرف دعم صغار مربي الماشية

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، تغيير موعد صرف دعم صغار الماشية، مشيرةً إلى طريقة الحصول على الدعم.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موعد صرف دعم صغار الماشية سيكون بتاريخ 9/8/2020م؛ وذلك لتوافق موعد الصرف مع إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الحصول على دعم صغار مربي المواشي يتطلب 11 شرطًا تشمل:

1– أن يكون سعوديًّا أو حاملًا لبطاقة التنقل، ومسجلًا لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

2– أن يكون من صغار مربي المواشي (50- 500 رأس من الماشية).

3– ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

4– ألا يعمل في أي وظيفة في القطاعين العام والخاص.

5– ألا يكون سجينًا أو موقوفًا أو مقيمًا إقامة دائمة في مركز إيوائي.

6– أن يكون حاصلًا على البطاقة الصحية.

7– أن يكون ملتزمًا بتطبيق جميع الشروط الصحية والفنية المتعلقة بالماشية التي تعتمدها الوزارة.

8– أن يكون له حساب بنكي نشط باسمه مسجل في البوابة الإلكترونية.

9– أن يرفع طلب دعم على البوابة الإلكترونية أو تطبيقات الجوال المعتمدة.

10– حضور ورشة تعريفية في مجال تربية الماشية للمتقدم للحصول على التمويل.

11– يجب أن يكون المستفيد مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من الدعم.

خطوات طلب دعم صغار مربي الماشية

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وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أنه بعد استيفاء شروط الحصول على إعانة صغار مربي الماشية، يجب ملء استمارة تقضي بتزويد صندوق التنمية الزراعية بأي معلومات يطلبها من مقدم الخدمة، لتأسيس الحساب لدى الصندوق.

معايير استحقاق إعانة صغار مربي الماشية وآلية احتساب مقدارها

وحدَّدت المادة السابعة من تفاصيل ضوابط دعم صغار مربي الماشية وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة؛ مجموعة من المعايير يتم النظر إليها في احتساب مقدارها، وهي:

1– عدد رؤوس الماشية ونوعها، وفقًا لآلية احتساب مقدار الإعانة المشار إليها.

2– مجموع الدخل الشهري للمتقدم وإجمالي الثروة بحيث:

أ– إذا كان المتقدم (زوجًا) فيُحسب دخله ودخل زوجته/ زوجاته الشهري، وإجمالي ثروتهما/ثروتهم.

ب– إذا كان المتقدم (زوجة)، فيحسب دخلها ودخل زوجها الشهري وإجمالي ثروتهما.

ويتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد باتباع مجموعة من الخطوات حدَّدتها الجريدة الرسمية:

1– تحديد شريحة دخل المتقدم، وفقًا للآليات التفصيلية التي تعتمدها اللجنة التوجيهية، ومن ثم احتساب نسبة استحقاقه للإعانة.

2– تحديد أعداد ماشية المتقدم، على ألا تتجاوز أعدادها الحد الأقصى لأعداد الماشية الذي تقره اللجنة التوجيهية.

3– تحديد قيمة الدعم المخصص لكل نوع من أنواع الماشية.

4– احتساب مقدار الإعانة الفعلي للمستفيد باستخدام المعادلة الآتية:

مقدار الإعانة للمستفيد = نسبة استحقاق الإعانة للمستفيد بناءً على شريحة الدخل × (قيمة الدعم المخصصة للأغنام × أعداد الضأن والماعز) + (قيمة الدعم المخصصة للإبل × أعداد الإبل) + (قيمة الدعم المخصصة للأبقار× أعداد الأبقار).

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