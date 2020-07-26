في عيد الأضحى.. المرور يوضح 5 خطوات عليك اتباعها قبل السفر بمركبتك

أوضحت الإدارة العامة للمرور 5 خطوات على الأفراد الذين يسافرون بمركباتهم في عيد الأضحى المبارك لتجنب الحوادث المرورية.

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «احرص على تفقد مركبتك قبل السفر، والتي تشكّل أهمية قصوى لتفادي مسببات الحوادث المرورية».

وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه يجب قبل السفر التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة، وأخذ قسط كافٍ من النوم قبل الرحلة، وفترات استراحة أثناءها، واختيار خرائط الطرق لاختيار الطريق الأنسب.

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وكذلك التأكد من جودة الإطار الاحتياطي وتوفر أدوات تغييره، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية، وفحص المركبة جيدًا قبل السفر والتأكد من مصابيحها وعجلاتها ونظام مكابحها. وفقًا للإدارة العامة للمرور.

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