إجراءات تطهير المسجد الحرام وساحاته استعدادًا لاستقبال الحجاج

تقوم إدارة التطهير وسجاد المسجد الحرام، إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية برئاسة شؤون الحرمين، بتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته، وذلك على مدار 24 ساعة.

وجنَّدت الإدارة خلال موسم الحج لهذا العام 3500 عامل وعاملة لتطهير المسجد الحرام وتعقيمه وتعطيره، لاستقبال حجاج بيت الله الحرام حيث تعمل على تكثيف الجهود وزيادة عمليات التطهير والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يُغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه 10 مرات يوميًا بمشاركة 3500 عامل وعاملة يعملون على ثلاث ورديات خلال الأربع والعشرين ساعة، مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات والمعطرات التي جُلبت خصيصًا للمسجد الحرام.

ويُستخدم يوميًا قرابة 54000 لتر من المطهرات أثناء الغسيل، مستخدمين 95 مُعدة غسيل حديثة، و2400 لتر من المعقمات، منها 1500 لتر للأسطح، و900 لتر معقمات يدوية، وتُستخدم أيضًا 1050 لترًا من المعطرات.

كما تقوم إدارة التطهير كذلك بغسل صحن المطاف بالكامل، وغسل حجر إسماعيل عليه السلام، ومسح وتعطير وتعقيم الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم وتعقيم الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة بعد غسلها.

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كما يتمّ غسل المكبرية وتعقيمها على مدار اليوم، وذلك بمتابعة وإشراف مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس.

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