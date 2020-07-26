قبل العيد بأيام.. أمين الجوف يتفقد منتزهات الأمير عبدالإله وجبل قارا

تفقد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، أمس السبت، منتزه الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ومنتزه جبل قارا بمدينة سكاكا، يرافقه عدد من المسؤولين في الأمانة.

ووجه المهندس الشرعان بتنفيذ بعض الأعمال العاجلة لرفع مستوى الخدمات فيها وتأكيد الصيانة الدورية للمتنزهات والحدائق، وتهيئة مرافقها لاستيعاب أعداد الزوار خلال عطلة العيد وجميع الأوقات خلال العام، والتأكد من توافر أقصى درجات السلامة في الألعاب، وراحة مرتاديها بجانب الاهتمام بخدمات النظافة ودورات المياه.

وشدد المهندس الشرعان على مضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وفقًا لتوجيهات أمير الجوف ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 في القطاع البلدي.

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