تحسن في درجات الحرارة اليوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة

جدة سجلت 35 درجة..
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنَّ هناك تحسنًا في درجات الحرارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وذكرت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 36 درجة، والرياح غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو مترًا في الساعة.
ووصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 35 درجة، وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 40 كيلو مترًا في الساعة.
وبلغت درجة الحرارة في جدة 35 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 - 40 كيلو مترًا في الساعة.
وتوقعت الهيئة خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحوًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًا على جدة.
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