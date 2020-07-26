تعرف على تفاصيل مبادرة «مساكن» من المؤسسة العامة للتقاعد

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن برنامج «مساكن» لتوفير التمويل المنخفض التكلفة للمواطنين من موظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص، مشيرةً إلى توفير 9 آلاف عقد تمويل سكني.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن مبادرة مساكن هدفها تمويل حلول قائمة على صيغة المرابحة الشرعية بتكلفة ثابتة، من خلال قيام المؤسسة بتملُّك العقار المطلوب تمويله، ومن ثم بيعه بالتقسيط للعميل.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد أن المستفيدين من مبادرة مساكن هم: المتقاعدون من القطاعين العام والخاص، وموظفو القطاع العام (المدني والعسكري)، والقطاع الخاص، وكذلك يدعم البرنامج المبادرات المقدمة من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

ووفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد، فإن مميزات برنامج مساكن تشتمل على:

1– تمويل شرعي.

2– تمويل لمختلف أنواع العقارات.

3– هامش ربح ثابت ومنافس.

4– استقطاع يصل إلى 65% من الدخل الشهري.

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5– تمويل يصل إلى 5 ملايين.

6– تأجيل سداد أول قسط إلى 6 أشهر من استلام العقار.

7– فترة تمويل تصل إلى 30 سنة.

8– إمكانية تضامن الزوجين.

9– إتاحة التمويل حتى سن 75 للمستفيد.

10– الإعفاء في حال الوفاة وإفراغ العقار لصالح الورثة.

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