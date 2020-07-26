

أبها 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير تجهيز 2372 مسجداً وجامعاً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بلغ حوالي 1972، والمساجد الإضافية 400 في المنطقة تم مراعاة جاهزيتها لتحقيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس

ونوه بالجهود التي بذلها منسوبي المساجد والمراقبين ومشرفي الصيانة والتشغيل لتهيئة المساجد والجوامع بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة بيوت الله والعناية بها، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم .

يذكر أن صلاة عيد الأضحى في عسير ستقام بعد الإشراق بحوالي ربع ساعه أي في تمام الساعة ٠٢ : ٦ صباحا .

// انتهى //

13:51ت م

0059



أبها 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير تجهيز 2372 مسجداً وجامعاً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى المبارك للعام الجاري ١٤٤١هـ.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الدكتور سعود بن عليبي الغامدي أن عدد الجوامع المعتمدة لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك بلغ حوالي 1972، والمساجد الإضافية 400 في المنطقة تم مراعاة جاهزيتها لتحقيق البروتوكولات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، إلى جانب التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة مرتادي المساجد .ونوه بالجهود التي بذلها منسوبي المساجد والمراقبين ومشرفي الصيانة والتشغيل لتهيئة المساجد والجوامع بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة لخدمة بيوت الله والعناية بها، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على المملكة باليمن والبركات وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم .يذكر أن صلاة عيد الأضحى في عسير ستقام بعد الإشراق بحوالي ربع ساعه أي في تمام الساعة ٠٢ : ٦ صباحا .// انتهى //13:51ت م0059

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بعسير تجهز 2372 مسجداً وجامعاً لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.