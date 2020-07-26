السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 528 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 65.727 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.821 حالة وفاة .

// انتهى //

13:15ت م

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بروكسل 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت بلجيكا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 528 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 حالات وفاة .وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 65.727 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.821 حالة وفاة .// انتهى //13:15ت م0054

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