السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يشدد على أهمية الرقابة على المنشآت والمواقع لمواجهة فيروس "كورونا"



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

أكَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "

ووجه جميع المراقبين والموظفين العاملين في الأمانة بالالتزام بالزي الرسمي وتعليق بطاقة الأمانة، مع ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة في التعامل مع أصحاب المنشآت المختلفة في مكة المكرمة بشكل يعكس صورة حضارية مشرفة عن دور أمانة العاصمة المقدسة الرقابي، منوهاً بالتحلي بالحكمة في التعامل مع الجهة المخالفة.

// انتهى //

13:13ت م

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مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأكَّد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص على ضرورة تشديد الرقابة على المنشآت والمواقع المخالفة والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا " وإلزام الأسواق والمراكز التجارية بالطاقة الاستيعابية المحددة وإعداد خطة تنفيذية ميدانية لمواجهة الازدحام المتوقع قبل عيد الأضحى المبارك في الأسواق بمكة المكرمة، والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.ووجه جميع المراقبين والموظفين العاملين في الأمانة بالالتزام بالزي الرسمي وتعليق بطاقة الأمانة، مع ضرورة التحلي بالأخلاق الحسنة في التعامل مع أصحاب المنشآت المختلفة في مكة المكرمة بشكل يعكس صورة حضارية مشرفة عن دور أمانة العاصمة المقدسة الرقابي، منوهاً بالتحلي بالحكمة في التعامل مع الجهة المخالفة.// انتهى //13:13ت م0053

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