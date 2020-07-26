السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بالباحة يجهز 581 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك



الباحة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة نحو 851 جامعاً ومسجد لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك .

وأكد الفرع على جميع المسؤولين عن تلك الجوامع والمساجد بأهمية تطبيق جميع الاحترازات للحفاظ على سلامة المصلين، وتهيئتها بكل ما يلزم من تعقيمها وتوفير المعقمات أثناء دخول المصلين، فيما حدد الفرع موعد إقامة الصلاة عند الساعة 6:05 صباحاً بمشيئة الله تعالى .

// انتهى //

12:54ت م

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