

الباحة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة سطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وشبه انعدام للرؤية على منطقة الباحة .

ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله تعالى - إلى الساعة الـ 8 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي والحجرة وبني حسن وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها .

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية .

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12:46ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدني الباحة يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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