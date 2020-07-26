السعودية اليوم / سلطنة عُمان تسجل 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مسقط 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 76.005 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 55.299 حالة .

// انتهى //

12:22ت م

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مسقط 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت سلطنة عُمان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 1147 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 13 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة العُمانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 76.005 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 384 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 55.299 حالة .// انتهى //12:22ت م0044

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